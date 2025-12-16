Gobierno sandinista inaugurará el 2026 entregando obras de bienestar al Pueblo Presidente

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó que en el cierre del 2025 y la inauguración de los 18 años de Pueblo Presidente, en 2026, el Gobierno Sandinista estará entregando a las familias distintas obras de progreso y bienestar.

Dijo que, honrando a los héroes de la epopeya de la toma de la casa de Chema Castillo del 27 de diciembre del 1974, se estará inaugurando y entregando a las familias el Hospital Primario en San Rafael del Sur, desde la juventud victoriosa de todos los tiempos.

Agregó que el 30 de diciembre también se estarán inaugurando o entregando nuevas viviendas para las familias en Sabana Grande.

Añadió que, luego, el 10 de enero, se estará relanzando el hospital doctor Fernando Vélez Paiz, con todos los avances y todas las tecnologías que se han incorporado.

Otra de las obras que será entregada por la juventud victoriosa el próximo mes es el tramo 4 de la Pista Héroes de la Insurrección.

«Y vamos a inaugurar el Paseo Edith Gron, gran escultora, también en los primeros días del año; estamos hablando en el marco de toda esa temporada que dedicamos a Rubén», continuó.

También dijo la compañera que se trabajará duro para completar otros espacios para la recreación, el esparcimiento y el deporte, para las familias y los jóvenes aquí en Managua.

Apuntó además que en los próximos días estarán dando a conocer los rasgos del plan hacia el 2026, o desde el 2026.

«Nos sentimos tan agradecidos al Padre Celestial porque nos ha dado la fuerza de espíritu; es el gran espíritu que se manifiesta en nuestra Nicaragua, y el gran espíritu de tantos nicaragüenses que ha dado todo por la patria, sangre santa, gran espíritu que nos inspira todos los días», concluyó.

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