Gobierno Sandinista impulsa 21 proyectos de electrificación con inversión de 71 millones de córdobas

Con el objetivo de garantizar un servicio de energía eléctrica de calidad, en este mes de enero se inaugurarán 21 proyectos de electrificación en comunidades rurales y barrios de distintos municipios del país, obras ejecutadas por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

Nuevos proyectos de electrificación rural en enero

Las obras se ejecutan en los departamentos de Carazo, Chinandega, Estelí, Jinotega, León, Madriz, Managua, Matagalpa y Nueva Segovia, beneficiando directamente a 8 mil 230 protagonistas, distribuidos en Mil 582 viviendas, que por primera vez tendrán acceso al servicio de energía eléctrica.

Entre las comunidades beneficiadas están sectores rurales de municipios como Matiguás, Las Sabanas, San Lucas, San Rafael del Norte, Wiwilí, Santa María de Pantasma, El Viejo, La Paz Centro, Dipilto, Mateare, Ciudad Sandino y Managua, así como barrios urbanos y asentamientos que históricamente carecían de este servicio básico.

Los proyectos contemplan la construcción de 50 kilómetros de red de distribución, con una inversión total de 71 millones 8 mil 948 córdobas, financiados mediante el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER) y fondos del Tesoro de la República.

Con estas inauguraciones, el Gobierno reafirma su compromiso de seguir impulsando obras de infraestructura que promueven el bienestar social, el desarrollo sostenible y la equidad en todo el territorio nacional.

