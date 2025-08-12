Gobierno Sandinista ha entregado más de 2,200 calles y 2,600 kilómetros de caminos a familias nicaragüenses

Entre los meses de enero a agosto del año en curso, el Gobierno Sandinista a través de Programas Calles para el Pueblo ejecutado por las alcaldías ha entregado a las familias nicaragüenses 2,237 calles y 2,677 kilómetros de caminos productivos mejorados facilitando la movilidad en el campo y la ciudad.

Mejora de calles en Nicaragua: ¡Más de 2,200 entregas!

A continuación, detalles de los municipios donde se avanzó en calles y caminos:

Se han adoquinado 4 calles en el barrio Jeaneth López de Jalapa (Nueva Segovia), en Dolores (Carazo), 3 calles adoquinadas en el barrio San Ramiro, Alfonso Pascual y en la comunidad La Pizota, en Ticuantepe (Managua) 2 calles adoquinadas en la comunidad Eduardo Contreras.

En Cinco Pinos (Chinandega) 2 calles de concreto ciclópeo, en el sector 1 y en la comarca El Tamarindo; en San Marcos (Carazo): 2 calles adoquinadas en el barrio Che Guevara y en la comunidad Marvin Corrales; en Niquinohomo (Masaya): 1 calle adoquinada, en el barrio Margarita Calderón.

Mientras en Boaco: 1 calle adoquinada en el barrio Lomas de San Pedro; en Diriá (Granada) 1 calle adoquinada en la comunidad Camino a San Juan; En El Almendro (Río San Juan): 1 calle de concreto hidráulico en el barrio Pancasán; La Trinidad (Estelí): 1 calle adoquinada en el barrio Francisco Alvarado.

En tanto, en El Cuá (Jinotega): 1 calle de concreto hidráulico en el barrio Villa Nueva; Matagalpa: 1 calle adoquinada en el sector del empalme La Granja hacía el Mirador El Porvenir; Las Sabanas (Madriz): 1 calle adoquinada, en la comunidad Apanaje.

En Moyogalpa (Rivas): Construcción de Rampa, en la comunidad San Pedro; Granada: 1 calle adoquinada, en el reparto Adelita 1; León: 43 calles de macadán mejoradas, en los repartos COVISUBA (9), Esfuerzo de la comunidad (12), Roberto Calderón (12) y Villa Austria (10).



