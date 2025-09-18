Gobierno Sandinista entrega ropa hospitalaria a 77 hospitales del país

El Ministerio de Salud (MINSA) inició ayer miércoles la distribución de ropa hospitalaria en 77 centros asistenciales del país, como parte de sus esfuerzos por mejorar la calidad de la atención médica y brindar mayor seguridad a los pacientes.

El doctor Oscar Vásquez Vado, director general de servicios de salud del MINSA dijo “estamos haciendo la entrega de la renovación de la ropa hospitalaria donde se incluye más de 108 mil sábanas para hospitales, ropas para las camas de los centros asistenciales y cubre colchón”.

La entrega también incluye ropa quirúrgica para los quirófanos “ya que esto es de mucha utilidad para poder asegurar que los pacientes no resulten con infecciones”.

El doctor Vásquez Vado, dijo que en los hospitales del país se hacen 4 recambios de esa ropa “esta es una inversión que hace nuestro Gobierno Sandinista de 3.1 millones de córdobas”.



