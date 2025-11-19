Gobierno Sandinista anuncia entrega de 55 viviendas y más de 130 calles esta semana

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus municipalidades, anunció la entrega de una vasta lista de proyectos de infraestructura y servicios sociales a lo largo de la presente semana, del 17 al 22 de noviembre.

Estos proyectos buscan dignificar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses.

Como parte de los proyectos, serán entregadas 55 viviendas en 12 municipios, destacando 24 en Tipitapa y 10 en Masaya.

Además, 30 lotes serán entregados en El Crucero, como parte del Programa Bismarck Martínez.

Por otra parte, se finalizarán 131 calles adoquinadas, asfaltadas, de concreto y macadán en 15 municipios, con la mayor cantidad de obras concentrada en Pueblo Nuevo con 70 calles, y Wiwilí, Nueva Segovia, con 15 calles.

También se entregarán 65.58 kilómetros de caminos rurales y productivos mejorados, beneficiando a municipios como Somotillo, en Chinandega, con 15.58 kilómetros, El Jicaral, León, con 14 kilómetros, y Mozonte, Nueva Segovia, con otros 14 kilómetros.

En esta semana también se inaugurarán y mejorarán 10 parques infantiles, parques acuáticos y Plazas en municipios como Cinco Pinos, Bilwi y Estelí.

Además, se entregarán 4 estadios, campos deportivos y canchas en Macuelizo, Ciudad Antigua, Ciudad Sandino y Jinotepe.

Igualmente se realizarán mejoras en infraestructura clave, incluyendo la rehabilitación del mercado municipal San Pedro, en Ciudad Darío, Matagalpa, y la construcción de la Terminal de Transporte (II Etapa) en Ticuantepe.

Por otra parte, se entregarán 7 sistemas de agua nuevos y mejorados en municipios como Dolores, Rivas y San Sebastián de Yalí.

En salud y educación, se mejorarán 2 CDI, se rehabilitarán 3 Casas Maternas en Mateare, El Cuá y Posoltega, y se inaugurará una casa de Atención Especial en Salud en Mateare.

De igual manera se mejorarán 6 escuelas, incluyendo 2 en Bilwi, y 11 Puestos de Salud en diversos municipios.

Finalmente se informó que en San José de Bocay avanza la II etapa de Construcción del Museo del Café.

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