Gobierno invierte 123 millones de córdobas en modernización de escuela en Batahola Norte, Managua

El Ministerio de Educación (MINED) con una inversión de 123 millones de córdobas, inició la reconstrucción del Centro Escolar “Comandante Carlos Fonseca Amador”, ubicado en el barrio Batahola Norte, distrito 2 de Managua.

Mario Medina, director de Operaciones de Infraestructura Escolar del MINED, explicó que el proyecto contempla la reconstrucción de 17 aulas de primaria y secundaria, 5 aulas de preescolar, una cancha deportiva, obras exteriores, áreas de recreación y un sistema de agua potable, que incluye un tanque de almacenamiento con capacidad de 5 mil galones.

Destacó que la ejecución de la obra tendrá una duración aproximada de 9 meses, con fecha de conclusión prevista para el segundo semestre del año 2026.

El centro escolar fue fundado en 1983 e inició sus funciones en 1986. Actualmente atiende a una población de Mil 140 estudiantes, con el acompañamiento de 43 maestr@s, brindando atención en las modalidades de educación inicial, primaria y secundaria.