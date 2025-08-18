Gobierno inicia entrega de más de 25 mil becas universitarias a nivel nacional

Hoy lunes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional encabezado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, inició la entrega de becas en las Universidades del Pueblo a más de 25 mil estudiantes de Nicaragua.

Esta semana, en la UNAN-León, se entregarán 10,565 becas mientras que las restantes se distribuirán entre estudiantes de universidades en todo el país.

Donaldo Hernández, del CUUN UNAN-León, expresó: “Hoy, gracias a la Revolución, tenemos becas universitarias para el pueblo. Y la Juventud con alegría, con emoción, hoy en cada uno de los recintos está retirando su beca universitaria. Y esto es gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a las restituciones de derechos que nosotros tenemos, gracias a Copresidentes, la Compañera Rosario y el Comandante Daniel”.

Por su parte, Douglas Lara, presidente nacional de UNEN, destacó que esta es una celebración de toda Nicaragua. “Estas becas hacen protagonistas a cada uno de estos jóvenes que asisten a las aulas de clase, a las universidades del pueblo y para el pueblo”.

El acto central se realizó en León, donde una vez más, el Gobierno Sandinista refleja el firme compromiso con la restitución de derechos de los nicaragüenses, garantizando a la juventud acceso a una educación gratuita y de calidad.