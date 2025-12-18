Gobierno fortalece atención oncológica infantil con dos quirófanos rehabilitados y equipados en hospital «La Mascota»

Este viernes 19 de diciembre, el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” dará un paso trascendental en la atención de la niñez nicaragüense al recibir dos quirófanos especializados para el tratamiento del cáncer infantil.

Esta importante mejora en la infraestructura sanitaria es el resultado de una generosa donación realizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La inversión, que asciende a 7 millones 700 mil córdobas, incluye tanto la rehabilitación integral de los espacios físicos como la dotación de tecnología médica de última generación para asegurar procedimientos seguros y precisos.

Los nuevos quirófanos han sido equipados con herramientas esenciales para el monitoreo y tratamiento de los pequeños pacientes que luchan contra esta enfermedad.

Entre los equipos están dos unidades nuevas de anestesia para garantizar la estabilidad de los niños durante las cirugías; y dos juegos de mesas y lámparas quirúrgicas para facilitar el trabajo de los especialistas.

También hay monitores de signos vitales de alta precisión para la vigilancia constante durante los procedimientos, así como dos electrocauterios y dos equipos de control de oxígeno para complementar la seguridad quirúrgica.

El acto de entrega oficial se llevará a cabo a las 09:00 de la mañana en las instalaciones del hospital, celebrando esta alianza que permitirá brindar una atención con mayor calidez y calidad a los guerreros que enfrentan el cáncer.