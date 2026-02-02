Gobierno entregará más de 30 proyectos de bienestar social esta semana

En esta semana, el Gobierno de Nicaragua entregará a través de las municipalidades una serie de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y la infraestructura en diversos departamentos del país.

Entre las obras principales destacan la inauguración de ocho calles nuevas de adoquín y asfalto en Mateare, Nindirí, Ocotal, León y San Pedro de Lóvago.

También se entregará la rehabilitación de 15 kilómetros de caminos productivos en Condega, Granada, Río Blanco, Jinotepe y León.

En el ámbito de los servicios básicos y salud, se entregarán tres sistemas de agua potable en La Cruz del Río Grande y San Carlos, además de obras de alcantarillado pluvial.

Asimismo, las autoridades informaron sobre la mejora de puestos de salud en Jinotega y León, una escuela en Estelí y la construcción de un puente peatonal en la comunidad Las Enramadas, en El Sauce, León.

La jornada también incluye el fortalecimiento de espacios recreativos y culturales con la entrega de un estadio en Chichigalpa, una cancha en Tola y mejoras en el Centro Turístico de Catarina.

A esto se suman rehabilitaciones en el mercado de Kukra Hill, las Casas de Cultura en Santo Tomás y Rosita, y la construcción de un salón multiusos en Totogalpa, consolidando el desarrollo integral de las comunidades.

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