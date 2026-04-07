Gobierno entregará 86 ultrasonidos portátiles para fortalecer la atención en toda Nicaragua
Con el objetivo de continuar ampliando la capacidad diagnóstica y garantizar una atención de calidad a las familias, el Gobierno de Nicaragua realizará este miércoles 8 de abril la entrega oficial de 86 equipos de ultrasonidos portátiles.
Esta importante adquisición representa una inversión de 29 millones 500 mil córdobas, destinados a modernizar las herramientas médicas en los diferentes niveles de atención.
La ceremonia de entrega está programada para las 2 de la tarde en las instalaciones del Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua.
Desde este punto, los equipos serán distribuidos estratégicamente hacia hospitales y centros de salud de los 19 SILAIS del país, permitiendo que las comunidades más alejadas tengan acceso a exámenes especializados de forma ágil y oportuna.
Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, forma parte del compromiso sostenido por fortalecer el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.
Con la incorporación de esta tecnología portátil, el personal de salud podrá realizar diagnósticos precisos a pie de cama o en jornadas comunitarias, asegurando el bienestar y la vida de las mujeres, niños y adultos mayores en toda la nación.