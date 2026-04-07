Gobierno entregará 86 ultrasonidos portátiles para fortalecer la atención en toda Nicaragua

Con el objetivo de continuar ampliando la capacidad diagnóstica y garantizar una atención de calidad a las familias, el Gobierno de Nicaragua realizará este miércoles 8 de abril la entrega oficial de 86 equipos de ultrasonidos portátiles.

¡Gran Entrega! 86 Ultrasonidos Potencian Salud en Nicaragua

Esta importante adquisición representa una inversión de 29 millones 500 mil córdobas, destinados a modernizar las herramientas médicas en los diferentes niveles de atención.

La ceremonia de entrega está programada para las 2 de la tarde en las instalaciones del Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Desde este punto, los equipos serán distribuidos estratégicamente hacia hospitales y centros de salud de los 19 SILAIS del país, permitiendo que las comunidades más alejadas tengan acceso a exámenes especializados de forma ágil y oportuna.

Gran Entrega: 86 Ultrasonidos Impulsan Salud en Nicaragua

Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, forma parte del compromiso sostenido por fortalecer el Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

Con la incorporación de esta tecnología portátil, el personal de salud podrá realizar diagnósticos precisos a pie de cama o en jornadas comunitarias, asegurando el bienestar y la vida de las mujeres, niños y adultos mayores en toda la nación.

