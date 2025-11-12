Gobierno entregará 22 ambulancias más para mejorar servicios en distintos municipios del país
Mañana jueves 13 de noviembre, el Gobierno de Nicaragua entregará 22 ambulancias nuevas totalmente equipadas, para continuar fortaleciendo el sistema de respuesta médica en todo el país.
Las nuevas unidades de emergencia serán asignadas a los SILAIS de Bilwi, Las Minas, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Zelaya Central, Jinotega, Matagalpa, Chontales, Estelí, Rivas, Masaya y Managua.
En la compra de las ambulancias se realizó una inversión total de 62 millones 300 mil córdobas y todas vienen equipadas con camillas móviles, monitor de signos vitales, desfibrilador, aspirador, ventilador manual, tanque de oxígeno y otros implementos.
Estas ambulancias realizaran traslados seguros y atención prehospitalaria inmediata para salvar vidas en todo el territorio nacional, dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Salud.