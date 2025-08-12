type here...
Buscar
28.7 C
Managua
martes, agosto 12, 2025
Nicaragua

Gobierno dotará de equipos médicos a 11 hospitales del país

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Este martes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregará, a través del Ministerio de Salud (MINSA), 10 equipos de electroencefalogramas y 6 equipos de electromiografías, valorados en 21.1 millones de córdobas.

Nuevos equipos médicos mejoran diagnóstico en hospitales
Nuevos equipos médicos mejoran diagnóstico en hospitales

Los equipos permitirán evaluar de forma más precisa la actividad cerebral y el funcionamiento de nervios o músculos a pacientes que son atendidos en los hospitales de Bilwi, Bluefields, Las Minas, Río San Juan, Matagalpa, Jinotega, Chontales, Boaco, Granada, Rivas y Managua.

De esa manera el Gobierno continúa fortaleciendo la capacidad de diagnóstico de enfermedades neurológicas y musculares.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456