Gobierno dotará de equipos médicos a 11 hospitales del país

Este martes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregará, a través del Ministerio de Salud (MINSA), 10 equipos de electroencefalogramas y 6 equipos de electromiografías, valorados en 21.1 millones de córdobas.

Nuevos equipos médicos mejoran diagnóstico en hospitales

Los equipos permitirán evaluar de forma más precisa la actividad cerebral y el funcionamiento de nervios o músculos a pacientes que son atendidos en los hospitales de Bilwi, Bluefields, Las Minas, Río San Juan, Matagalpa, Jinotega, Chontales, Boaco, Granada, Rivas y Managua.

De esa manera el Gobierno continúa fortaleciendo la capacidad de diagnóstico de enfermedades neurológicas y musculares.

