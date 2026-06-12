Gobierno de Nicaragua participa en 8° Festival Internacional Jazz Sin Fronteras, en Moscú

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de su embajadora Alba Azucena Torres, participó este viernes en el 8° Festival “Jazz sin Fronteras” en la ciudad de Moscú.

El Gobierno de Nicaragua participó en el 8.º Festival “Jazz sin Fronteras” en Moscú

Este evento es considerado uno de los más relevantes de Europa dentro de la industria profesional del jazz.

La representación nicaragüense asistió por invitación del maestro saxofonista Igor Butman y formó parte de la sesión “Misión Cultural del Jazz: Pasado, Presente y Futuro”.

Durante su intervención, la embajadora transmitió los saludos de paz del gobierno nicaragüense y felicitó a la Federación de Rusia en ocasión de celebrarse el “Día de Rusia”.

En el foro, donde participaron altas autoridades diplomáticas y directores de festivales de decenas de países, la diplomática nicaragüense enfatizó el valor del arte y la cultura como puentes fundamentales para construir confianza mutua entre las naciones frente a los desafíos globales.

Finalmente, se recordó con entusiasmo la visita realizada en febrero de este año por Igor Butman y la Orquesta de Jazz de Moscú a Nicaragua, y se reafirmó la total disposición del país de continuar expandiendo los lazos culturales para el desarrollo de la música y el jazz en la juventud y las familias nicaragüenses.

