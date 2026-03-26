Gobierno de Nicaragua lamenta fallecimiento de la ex diplomática María Luisa Robleto Aguilar

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, expresó este jueves las condolencias por el fallecimiento de la exdiplomática María Luisa Robleto Aguilar, a los hijos, hermanos y resto de familiares.

María Luisa Robleto Aguilar

La compañera dijo que hablando de Boaco, “queremos dar nuestro más sentido pésame a Dante Amadeo Altamirano Robleto y Laura Amanda María Vergara Robleto, hijos de nuestra exembajadora, querida compañera María Luisa Robleto Aguilar, quien estaba ya retirada de las funciones diplomáticas y vivía en su casa en el barrio Olama, costado norte de la Casa Cural de la iglesia de Santiago», manifestó.

La Copresidente dijo que “lamentablemente, falleció de repente, estaba bien; todos sabemos que estos calores generan este tipo de accidentes en nuestra salud, y bueno, y generan también la partida de compañeros muy queridos, como María Luisa, a quien reconocemos todos sus años de eficiente, abnegado, además, servicio diplomático a nuestro Pueblo y Gobierno en Santiago de Chile».

En ese sentido, la Copresidenta de Nicaragua envió «Un abrazo a los hermanos, a sus hijos y nuestro respeto a María Luisa, por el legado que deja en términos de las relaciones diplomáticas que, cada vez, deben ser mejores para fortalecer la lucha por la paz en el mundo».

