Gobierno de Nicaragua entregará esta semana más proyectos sociales y de infraestructura

Durante la semana del 23 al 28 de febrero, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de las diversas municipalidades, fortalecerá el bienestar de las familias nicaragüenses mediante la entrega de una amplia cartera de proyectos.

En el sector vivienda, se inaugurarán 90 casas nuevas y mejoradas en municipios como San Rafael del Norte, con 57; Granada, 10; además de Chinandega, Matagalpa y otras cinco localidades, dignificando el hogar de decenas de familias.

En cuanto a la red vial y conectividad, se entregarán 94 calles nuevas y mejoradas con acabados de adoquín, concreto y macadán, destacando Nagarote con 70 calles y Jalapa con 15.

A esto se suma el mantenimiento de 109.2 kilómetros de caminos productivos y de acceso a balnearios en municipios como Belén, La Conquista y Jinotega, facilitando tanto la actividad económica como el acceso a sitios turísticos.

La inversión social también prioriza la salud y la educación con la rehabilitación de la Casa Materna en El Cuá, la Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales en San Francisco del Norte y mejoras en centros escolares de Jinotega y Terrabona.

Asimismo, se promueve el esparcimiento con la entrega de cinco campos deportivos y estadios en Murra, Matagalpa, San Carlos y Tola, junto a la mejora de casas comunales en Mateare.

Finalmente, el compromiso con los servicios básicos y el medio ambiente se refleja en la rehabilitación de viveros y sistemas de agua en San Marcos, Siuna y Chinandega.

Además, se realizan mejoras en el Mercadito Campesino de Matagalpa y el boulevard de Terrabona, cerrando la jornada con la instalación de redes eléctricas en urbanizaciones de San Rafael del Sur, garantizando un desarrollo integral en las comunidades beneficiadas.

