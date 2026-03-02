Gobierno de Nicaragua entrega esta semana diversos proyectos sociales y de infraestructura

Durante la semana del 2 al 7 de marzo, el Gobierno de Nicaragua, a través de las municipalidades, realiza la entrega de diversos proyectos destinados a dignificar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses.

En materia de infraestructura vial, se inauguran 63 calles nuevas y mejoradas, adoquinadas, de concreto hidráulico y macadán, en municipios como Waslala, Jalapa, San Jorge y Sébaco, entre otros.

A esto se suman 7,065 metros lineales de aceras y 800 metros de cunetas distribuidos en San Juan del Sur, El Crucero y Nagarote.

Para el sector agropecuario, se reporta la mejora de 39.59 kilómetros de caminos productivos en localidades como La Conquista, Totogalpa, Bonanza y Jinotepe.

Asimismo, se fortalecen las estructuras de transporte con cuatro puentes nuevos y mejorados en Bonanza, Prinzapolka y El Cuá.

En el ámbito social y comunitario, se entregan cinco viviendas nuevas en Chinandega, junto con la mejora de infraestructuras deportivas en Terrabona y Santa María de Pantasma.

También se destaca el remozamiento del Parque Municipal de Mulukukú y la instalación de red eléctrica en la lotificación Bismarck Martínez en Ocotal.

Finalmente, el plan de la semana contempla mejoras significativas en el sector salud y educación, incluyendo casas maternas en Nandasmo, El Cuá y Larreynaga, el CDI Coquito, dos escuelas en San Francisco del Norte y El Cuá, y un puesto de salud en Jinotega.

También se realizaron mejoras en el rastro de Muy Muy y el vivero de San Francisco del Norte.

