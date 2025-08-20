Gobierno de Nicaragua en comunicación con la Federación de Rusia para distribución de vacuna contra el cáncer

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció que están en comunicación con las autoridades de la Federación de Rusia para la distribución de las vacunas contra el cáncer en Nicaragua.

«Avanzamos en las campañas de vacunación y desratización, otra de las campañas. Lo más importante es lo que decíamos ayer, cómo estamos garantizando con el trabajo conjunto con la Federación de Rusia todas estas vacunas para garantizar también todas estas campañas de protección de la salud de las familias nicaragüenses», mencionó.

Informó que «estamos en comunicación también con las autoridades competentes, respectivas para conocer el momento en que se pueda ya distribuir las vacunas que ellos han venido avanzando sobre o contra el cáncer, un avance único en el mundo que vamos a tener en nuestra Nicaragua, Dios mediante, tan pronto como la Federación de Rusia la distribuya en el mundo».

«Estos son los avances posibles cuando hay unión solidaria, digna, complementaria alrededor del bien, de la paz y el bien de las familias en todo el mundo. Vamos compañeros, compañeras avanzando, caminando con la potencia de un pueblo que lucha para vencer, empeñados en avanzar contra la pobreza, empeñados en avanzar en educación, en salud, en vivienda, en toda la infraestructura vial, esas carreteras que todo el mundo admira en nuestra Nicaragua, en calles, en parques, en la atención a los mercados municipales, en la atención desde las alcaldías a todas las obras que corresponden a la vida buena en los municipios. Vamos adelante con la bendición y de la mano de Dios», expresó.