Gobierno anuncian entrega de más de 200 proyectos de Infraestructura y Bienestar Social

El Gobierno de Nicaragua, a través de sus municipalidades, anunció este lunes la entrega de un amplio paquete de proyectos que buscan dignificar las condiciones de vida de las familias nicaragüenses.

Durante la presente semana, del 1 al 6 de diciembre, se inaugurarán obras de infraestructura social, productiva y recreativa en decenas de municipios a nivel nacional.

Uno de los ejes principales de esta jornada es la vivienda y la conectividad vial.

Se entregarán un total de 63 Viviendas Dignas en 12 municipios, incluyendo 11 en Juigalpa, 10 en Posoltega y La Paz de Carazo, y 7 en Matagalpa.

En cuanto a infraestructura vial, se habilitarán 41 calles adoquinadas y asfaltadas en ciudades como Villa el Carmen, San Francisco Libre, Managua y Estelí.

Adicionalmente, se mejorarán 92.09 kilómetros de caminos rurales y productivos vitales para la economía local, destacando las obras en Ticuantepe con 30 kilómetros; Jinotega con 17.90 kilómetros, y El Ayote con 12 kilómetros.

En el ámbito social, la población contará con nuevos espacios para el esparcimiento y el deporte.

Se inaugurarán, rehabilitarán o mejorarán 17 Parques, Parques Acuáticos y Plazas en municipios como Telica, Bonanza, El Ayote y Bluefields.

La infraestructura deportiva también recibe un impulso con la entrega de 12 Estadios, Campos Deportivos, Canchas y Polideportivos nuevos o mejorados, distribuidos en Achuapa, El Sauce, Bluefields y León, entre otros.

Las Casas de Cultura y Creatividad de Achuapa y La Concepción verán mejoradas sus instalaciones para promover el arte local.

El acceso a la salud y educación se fortalece con la rehabilitación del CDI en Belén, la mejora de cinco Escuelas en municipios como Estelí, Tipitapa y Rancho Grande, y la mejora de 11 Puestos de Salud en comunidades de Ciudad Antigua, Esquipulas y Muelle de los Bueyes.

En cuanto a servicios básicos y urbanismo, se entregarán 12 sistemas de agua comunitarios nuevos o mejorados y cinco obras de drenaje y saneamiento.

Finalmente, la agenda incluye la entrega de cuatro puentes vehiculares y peatonales en Altagracia, Jinotega y Sébaco, la mejora de dos mercados en Chinandega y El Viejo, y la rehabilitación del parque de ferias en Las Sabanas, asegurando que el desarrollo llegue a cada rincón del país.

