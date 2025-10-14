Gobierno anuncia plan nacional de protección contra incendios en fin de año

La próxima semana, el Gobierno de Nicaragua presentará oficialmente el Plan de Protección frente a Incendios, orientado a reforzar la seguridad durante los meses de noviembre y diciembre, considerados de alta actividad festiva en el país.

El principal objetivo de la iniciativa es prevenir emergencias y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con incendios, informó la Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo.

La compañera destacó que el plan ha sido elaborado de forma coordinada por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Policía Nacional, Ministerio del Interior y la Dirección General de Bomberos. Esta articulación interinstitucional permitirá implementar acciones de vigilancia, sensibilización y respuesta en todo el país.

Finalmente, la Copresidenta recalcó que “El plan ha sido preparado con responsabilidad para proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de las familias nicaragüenses durante los meses fiesteros”. Se espera que, con esta estrategia, se minimicen los riesgos propios de la temporada, caracterizada por mayor uso de pólvora, decoraciones eléctricas y concentración de personas en actividades tradicionales.