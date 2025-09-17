General Julio César Avilés Castillo viaja a China para participar en foro militar China-CELAC

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, realizará una visita oficial a la República Popular China para participar en el Décimo Segundo Foro de Xiangshan y el VI Foro de Seguridad y Defensa China-CELAC, que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Beijing.

General Julio César Avilés

Durante su visita a la República Popular China, el General Avilés sostendrá reuniones de trabajo con miembros del Comité Central y Jefes Militares del Ejército Popular de Liberación, con el propósito de abordar temas de agenda bilateral de carácter estratégico y los avances en materia de cooperación militar entre el Ejército de Nicaragua y Ejército Popular de Liberación de China.

Según la Nota de Prensa N° 213/2025, emitida por el Ejército de Nicaragua, durante el desarrollo de la agenda de trabajo, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo reafirmará la voluntad y el compromiso del Ejército de Nicaragua de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación y hermandad con el Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Armadas que abrazan las banderas de Honor, Patria y Dignidad.

La participación nicaragüense en el Décimo Segundo Foro de Xiangshan representa una oportunidad estratégica para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en el ámbito de la seguridad internacional. Este foro constituye una plataforma importante para el diálogo multilateral sobre temas de defensa y seguridad en la región Asia-Pacífico, donde Nicaragua podrá exponer su visión y experiencia en materia de defensa nacional.

El VI Foro de Seguridad y Defensa China-CELAC representa un espacio específico de diálogo entre China y los países de América Latina y el Caribe, donde se abordan temas de cooperación bilateral y multilateral en el ámbito de la seguridad.

En cumplimiento de las misiones y tareas asignadas, el Ejército de Nicaragua mantiene su compromiso con el lema «Todo por la Patria«, según se destaca en el comunicado oficial. En defensa de la Patria y la Institución, las fuerzas armadas nicaragüenses mantienen como principios fundamentales «¡Firmeza y Cohesión!«, valores que guían su actuación tanto a nivel nacional como en sus relaciones internacionales.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, a través de su Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, emitió este comunicado oficial el 16 de septiembre de 2025 desde Managua.