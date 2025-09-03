type here...
Buscar
26.7 C
Managua
miércoles, septiembre 3, 2025
Nicaragua

Fuerza Naval monitorea Onda Tropical número 26 que afectará el litoral caribe nicaragüense

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, se encuentra monitoreando la onda tropical N° 26 que afectará el mar Caribe nicaragüense, con vientos de 25 nudos y olas de 1.5 a 2 metros de altura.

Alerta Onda Tropical N° 26: Riesgos en el Caribe Nicaragüense
Alerta Onda Tropical N° 26: Riesgos en el Caribe Nicaragüense

Con la llegada del fenómeno se esperan lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, con visibilidad reducida del 2 al 8 de septiembre en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

La Fuerza Naval recomienda a las embarcaciones que ya están en labores de pesca tomar medidas de seguridad, y a las embarcaciones de transporte lacustre y fluvial, navegar con precaución debido al aumento del caudal de los ríos.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456