Fuerza Naval monitorea Onda Tropical número 26 que afectará el litoral caribe nicaragüense

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, se encuentra monitoreando la onda tropical N° 26 que afectará el mar Caribe nicaragüense, con vientos de 25 nudos y olas de 1.5 a 2 metros de altura.

Alerta Onda Tropical N° 26: Riesgos en el Caribe Nicaragüense

Con la llegada del fenómeno se esperan lluvias de moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, con visibilidad reducida del 2 al 8 de septiembre en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

La Fuerza Naval recomienda a las embarcaciones que ya están en labores de pesca tomar medidas de seguridad, y a las embarcaciones de transporte lacustre y fluvial, navegar con precaución debido al aumento del caudal de los ríos.

