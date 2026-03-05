Fuerza Naval llama a navegar con precaución por obras en la ruta Kukra Hill

Por Jonathan Morales
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El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó a la población y propietarios de embarcaciones sobre el incremento de actividades de construcción en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Actividad de construcción intensa en Kukra Hill
Actividad de construcción intensa en Kukra Hill

A partir de ayer 4 de marzo de 2026, la empresa MECO S.A. intensificó el transporte de material y maquinaria pesada en el área donde se construirá el puente provisional de la red vial Kukra Hill – Falso Bluff.

Para estas labores se emplean dos remolcadores y barcazas tipo «Planas», las cuales estarán operando día y noche de forma permanente en la ruta del río Kukra Hill.

Ante este movimiento de carga, se orienta a los dueños de embarcaciones menores, de turismo, pesca y cabotaje que navegan hacia Bluefields, El Rama, Laguna de Perlas y la Desembocadura de Río Grande, reducir la velocidad al transitar por la zona.

La Fuerza Naval insta a los capitanes a tomar todas las medidas de seguridad necesarias y mantener la vigilancia durante la navegación, con el fin de prevenir colisiones o accidentes que lamentar en la vía fluvial.

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