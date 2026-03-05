Fuerza Naval llama a navegar con precaución por obras en la ruta Kukra Hill

El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó a la población y propietarios de embarcaciones sobre el incremento de actividades de construcción en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Actividad de construcción intensa en Kukra Hill

A partir de ayer 4 de marzo de 2026, la empresa MECO S.A. intensificó el transporte de material y maquinaria pesada en el área donde se construirá el puente provisional de la red vial Kukra Hill – Falso Bluff.

Para estas labores se emplean dos remolcadores y barcazas tipo «Planas», las cuales estarán operando día y noche de forma permanente en la ruta del río Kukra Hill.

Ante este movimiento de carga, se orienta a los dueños de embarcaciones menores, de turismo, pesca y cabotaje que navegan hacia Bluefields, El Rama, Laguna de Perlas y la Desembocadura de Río Grande, reducir la velocidad al transitar por la zona.

La Fuerza Naval insta a los capitanes a tomar todas las medidas de seguridad necesarias y mantener la vigilancia durante la navegación, con el fin de prevenir colisiones o accidentes que lamentar en la vía fluvial.

