Flotilla Humanitaria Global rumbo a Gaza con apoyo de amigos de Nicaragua

La «Flotilla Humanitaria Global Sumud» zarpó este jueves 11 de septiembre desde Italia con destino a Gaza, en una misión para brindar apoyo al pueblo palestino.

Embarcaciones de diversas partes del mundo se unirán con el mismo fin en el Mediterráneo.

Amigos de Nicaragua participaron en una concentración en Siracusa, en el paseo marítimo Yasser Arafat en Palermo, bajo el lema “Frenemos la Barbarie”.

En la manifestación, la bandera nicaragüense fue izada como símbolo del compromiso de Nicaragua con la justicia social, la autodeterminación de los pueblos y la paz.

Con esta acción, Nicaragua reafirma su apoyo al pueblo palestino y a su derecho a la soberanía y la paz, respaldando la misión humanitaria que une voces y voluntades de diferentes latitudes del mundo.



