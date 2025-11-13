Ferias de Emprendimientos Las Purísimas

LAS PURÍSIMAS

FERIAS DE EMPRENDIMIENTOS

1. Ferias de colores y tradición “Llegaron las Purísimas”.

Fecha: Viernes 14 de Noviembre.

Lugar: Boaco (municipio Boaco, Casco Urbano), Carazo (municipio La Paz de Carazo, Casco Urbano), Chinandega (municipio Corinto, Planta Baja del Museo), Chontales (municipio Juigalpa, Frente a la Casa de Cultura y Creatividad), Estelí (municipio Estelí, Casco Urbano), Granada (municipio Nandaime, Parque Central), Jinotega (municipio Jinotega, Casco Urbano), Las Minas (municipio Siuna, Casco Urbano), Madriz (municipio Somoto, Casco Urbano), Matagalpa (municipio Matagalpa, Casco Urbano), Nueva Segovia (municipio Ocotal, Casco Urbano), RACCN (municipio Puerto Cabezas, Parque Municipal Rubén Darío), RACCS (municipio Bluefields, Muelle Municipal), Río San Juan (municipio San Carlos, Frente a CDI La Colmenita), Rivas (municipio Rivas, Casco Urbano), Zelaya Central (municipio El Rama, Casco Urbano) y Managua (municipio Managua, Universidad Casimiro Sotelo).

Fecha: Sábado, 15 de Noviembre.

Lugar: Boaco (municipio Boaco, Casco Urbano), Carazo (municipio Dolores, Parque de Feria), Chinandega (municipio Somotillo, Casco Urbano), Chontales (municipio Juigalpa, Frente a la Casa de Cultura y Creatividad), Estelí (municipio Estelí, Casco Urbano), Granada (municipio Granada, Calle La Calzada), Jinotega (municipio Jinotega, Casco Urbano), Las Minas (municipio Mulukukú, Casco Urbano), Madriz (municipio Somoto, Casco Urbano), Masaya (municipio Masaya, Casco Urbano), Matagalpa (municipio Matagalpa, Casco Urbano), Nueva Segovia (municipio Ocotal, Casco Urbano), RACCN (municipio Puerto Cabezas, Parque Municipal Rubén Darío), Río San Juan (municipio San Carlos, Casco Urbano), Rivas (municipio Rivas, Casco Urbano), Zelaya Central (municipio El Rama, Casco Urbano) y Managua (municipio Managua, Puerto Salvador Allende).

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

2. Área de exhibición sobre la historia y rescate de la leche burra y helados artesanales “CASA PRIO”.

Fecha: 20 de noviembre.

Lugar: Centro Cultural y Museo Rigoberto López Pérez; León.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Alcaldía Municipal de León.

3. Feria de sabores propios de la temporada “Con alegría y fervor”.

Fecha: Viernes 21 de Noviembre.

Lugar: Boaco, Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, Las Minas, Madriz, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, RACCN, RACCS, Río San Juan, Rivas y Zelaya Central.

Fecha: Sábado, 22 de Noviembre.

Lugar: Boaco, Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, Las Minas, Madriz, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, RACCN, RACCS, Rivas y Zelaya Central.

Responsable: Procuraduría para las Municipalidades.

Fecha: Domingo, 23 de Noviembre.

Lugar: Boaco, Carazo, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, Las Minas, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

4. Fiesta de la Cajeta Nicaragüense y productos tradicionales de la purísima.

Fecha: 22 de noviembre.

Lugar: Masaya. Participan Managua, León, Granada, Carazo, Chinandega, Rivas, Boaco.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

5. Mercadito de Artesanías y Dulces tradicionales, en Saludo a las Fiestas de la Virgen María.

Fecha: 22 de noviembre.

Lugar: costado sur del Parque Familiar del municipio de La Concepción, Masaya.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

6. ¡Conectando Arte y Talento! enlazamientos comerciales con recorrido turístico promocionando emprendimientos de productos artesanales decembrinos con tour operadores, empresas turísticas e instituciones del estado, acercando demanda con oferta de productos.

Fecha: sábado, 22 de noviembre.

Responsable: Alcaldía de Masaya, INTUR y Ministerio para la promoción de emprendimientos.

7. Exposición de Sabores Navideños con alegría y fervor. (Postres, vinos, gastronomía, verduras, etc.)

Fecha: Del 23 al 27 de noviembre.

Lugar: Plaza de la Liberación Juan José Quezada.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades e INATEC.

8. Expo-feria de productos de Puurísima acompañado de presentaciones culturales

y pastorelas”.

Fecha: 23 de noviembre.

Lugar: Todas las Delegaciones.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

9. ¡Llegaron las Purísimas! Con olor a madroño y sabor a gofio, Tradición y Devoción a la Virgen María, protagonistas presentan productos alusivos a la gorra Mariana e imaginería: Gofio, buñuelos, cajetas, nisperito, Huevo Chimbo, Dulce de leche, Cajeta de frijol, Bollo de coco, Coyolito, Bien me sabe, Ajonjolí, Crocante, Cajeta de sapoyol, Turrón, El suspiro, Leche Burra, Biscotela, Chibolones, Icaco en miel, Grosellas en miel, Nancite conservado, ayote en miel.

Fecha: Del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Lugar: Plaza de la Liberación Juan José Quezada; León

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.



10. “Dulces Himnos Cantando a María”.

Canto y Novenario a la Virgen de Concepción

Fecha: 28, 29, 30 de noviembre, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre 2025.

Lugar: Plaza de la Liberación Juan José Quezada; León.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

11. Feria de emprendedores “Tiempos de Unión y Paz”.

Fecha: 29 de noviembre.

Lugar: Boaco, Estelí, Rivas, Masaya, Managua, RACCS, RACCN, Carazo, Chinandega, Río San Juan, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Las Minas, Granada, Chontales, Nueva Segovia y Zelaya Central.

Fecha: 30 de noviembre.

Lugar: Boaco, Estelí, Rivas, Masaya, Managua, RACCS, Carazo, Chinandega, Río San Juan, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Las Minas, Granada, Chontales, Nueva Segovia y Zelaya Central.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

12. Festival Tradicional de purísima con oferta de dulces y postres tradicionales y productos elaborados a base de bambú con la participación de emprendimientos locales y artesanos.

Fecha: 30 de noviembre.

Lugar: Parque Central de Niquinohomo.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

13. Expo Feria “Navidades de Amor a la Familia”, con ofertas y descuentos en productos alusivos a las Fiestas Marianas, Navideñas y de Fin de Año.

Fecha: 3 De Diciembre

Lugar: Universidad de Managua (U de M).

Responsable: MINJUVE y Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

14. Feria de emprendedores de textiles, productos sublimados para celebrar la gritería.

Fecha: 4 de diciembre

Lugar: Boaco, Estelí, Rivas, Masaya, Managua, RACCS, RACCN, Carazo, Chinandega, Río San Juan, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Las Minas, Granada, Chontales, Nueva Segovia y Zelaya Central.

Fecha: 5 de diciembre

Lugar: Boaco, Estelí, Rivas, Masaya, Managua, RACCS, RACCN, Carazo, Chinandega, Río San Juan, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Las Minas, Granada, Chontales, Nueva Segovia, y Zelaya Central.

Fecha: 6 de diciembre

Lugar: Boaco, Estelí, Rivas, Masaya, Managua, RACCS, RACCN, Carazo, Chinandega, Río San Juan, Jinotega, Madriz, Matagalpa, Las Minas, Granada, Chontales, Nueva Segovia y Zelaya Central.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

15. Exhibición de cajetas, gofios, dulcería tradicional y productos para la Celebración de la Virgen María, participando emprendedores de Carazo, Masaya, Granada y Managua.

Fecha: 5 y 6 de diciembre.

Lugar: Tiangue Hugo Chávez, participando emprendedores de Carazo, Masaya, Granada y Managua.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

16. Festival y Concurso del Mejor Raspado Leones acompañado de Inspiración Mariana: Arte, Sublimación y Tradición, emprendedores de textiles, productos para celebrar la Gritería.

Fecha: 6 diciembre

Lugar: Plaza de la Liberación Juan José Quezada; León

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.

17. ¡Decora con Vida! Plantas de Pastoras y Pascuas, flores de temporada en expo-feria, municipio de Catarina.

Fecha: sábado, 06 de diciembre

Lugar: Centro turístico Mirador en Catarina.

Responsable: Alcaldía de Catarina, viveros del municipio y Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

18. Feria de Emprendedores Celebrando a María “Todo es Paz y Alegría”.

Fecha: 07 de diciembre.

Lugar: Todas las delegaciones.

Responsable: Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y Procuraduría para las Municipalidades.