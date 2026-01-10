Familias se alistan para la Jornada Dariana que comienza la otra semana

El próximo miércoles 14 de enero, comienza Jornada Dariana para celebrar el 159 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío, y el 110 aniversario de su paso a otro plano de vida, actividades que concluirán el 6 de febrero de 2026.

El 14 de enero, se realizará el lanzamiento del Programa Dariano en la Casa Museo Natal, con candidatas a Musa Dariana y presentaciones de grupos culturales locales, y las familias disfrutaran de la fiesta en honor a Rosa Sarmiento, madre de Darío, con desfile de diversas representaciones comunitarias.

Mientras que el 15 de enero, se tiene prevista una noche Cultural en la Plaza Municipal con presentaciones musicales, paseo en Bicicleta Dariana en el municipio de San Dionisio, Matagalpa.

El viernes 16 de enero, se realizará la Elección de Musa Dariana 2026, en la Plaza Municipal y exposición fotográfica sobre la vida de Rubén Darío en la biblioteca municipal.

Y durante el fin de semana, Feria Darío Emprende con la muestra de artesanía y comida local, presentaciones culturales de grupos comunitarios, despertares musicales y colocación de flores en los monumentos.

Así se sumarán otras actividades hasta llegar al 6 de febrero: Simposios, ferias de poesía, ferias de salud y diversos eventos artísticos que incluyen murales y lecturas en honor a Rubén Darío.