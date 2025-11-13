Estreno del Documental «Todos Somos Daniel» rinde homenaje al Comandante con material inédito

En la Cinemateca Nacional se presentó el documental “Todos somos Daniel”, una producción audiovisual de los hermanos Marcio y Carlos Vargas, quienes en este nuevo proyecto muestran años de lucha del Comandante Daniel Ortega.

“Todos Somos Daniel”: documental sobre la lucha del Comandante Ortega

“Es un privilegio grande hacerle un documental a nuestro líder, a nuestro guía, que desde que soy un infante he venido escuchando su voz, conociendo su trayectoria, a través de mi papá Marcio. Fue un sueño siempre hacerle un filme donde se relatará su vida y después de intentarlo 3 o 4 veces lo logré”, expresó Marcio Vargas.

“El filme viene con fotos que no se han visto antes y creo que en 1 hora con 15 minutos cuenta 65 años de lucha y 80 años de una vida plena, de una vida explicada a nuestro pueblo”, agregó el cineasta.

El documental incluye unas 22 entrevistas, entre ellas al Comandante Daniel Ortega como protagonista, al periodista William Grigsby y al historiador Aldo Díaz Lacayo, además de periodistas y personajes destacados del país, además de material filmográfico inédito de la vida del copresidente.

“Todos Somos Daniel” se presenta como una celebración cultural y política, un homenaje audiovisual que busca trascender generaciones y reafirmar la memoria histórica de Nicaragua.

La compañera Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional, dijo “Hoy estamos contentos y orgulloso del trabajo de Marcio y de Carlos Vargas, cineastas nacionales que siempre llenan la sala de la Cinemateca y siempre el trabajo de ellos deja un legado para toda la juventud y las familias nicaragüenses».

