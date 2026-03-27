Estrenan documental «Somos Monimbó» en homenaje a la identidad y cultura popular de Masaya

La Cinemateca Nacional fue el escenario del estreno especial del corto documental “¡Somos Monimbó!”, una producción audiovisual que rinde homenaje a los orígenes históricos, tradiciones y al invaluable trabajo artesanal de esta comunidad indígena.

El material, proyectado en la Sala Pilar Aguirre ayer jueves, forma parte de las acciones del Plan Especial “¡Monimbó es Nicaragua!”, lanzado en conmemoración del Día Nacional del Arte y la Cultura Popular.

La obra es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Cinemateca Nacional y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia.

A través de testimonios y recorridos visuales por la música, la danza y los bordados, el documental busca preservar y visibilizar la riqueza cultural de Monimbó, reconocida como la primera Comunidad Creativa del país y un pilar fundamental de la identidad nacional nicaragüense.

Al estreno asistieron altas autoridades, entre ellos los compañeros Luis Morales Alonso, Idania Castillo y Humberto González, junto a la alcaldesa de Masaya, Janina Noguera, y representantes del Concejo de Ancianos de Monimbó.

La actividad reafirmó el compromiso del Gobierno de Nicaragua con la promoción de los espacios creativos y el reconocimiento de las comunidades que resguardan las raíces históricas y el espíritu emprendedor de la nación.