Estelí lanza Plan Verano para la diversión y seguridad de las familias

Con el objetivo de garantizar alegría, recreación y seguridad durante las vacaciones de Semana Santa, las autoridades departamentales encabezadas por Francisco Valenzuela realizaron el lanzamiento del Plan Verano 2026, enfocado en el disfrute de la niñez y la movilización de las familias.

El programa incluye circuitos turísticos como San Nicolás, Los Miradores, Parque de las Familias en Condega, El Avión en Pueblo Nuevo, Parque Paleontológico de San Juan de Limay, La Ruta de Las Gordas, parques municipales y otras áreas de recreación.

Además, se coordina con sectores privados para mejorar la oferta recreativa, asegurando espacios seguros y organizados para el esparcimiento de niños, jóvenes y familias durante esta temporada alta de turismo en el departamento.