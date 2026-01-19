ENACAL moderniza instalación de tubería con tecnología que evita zanjas en las calles

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) dio un paso clave en la modernización de sus operaciones al adquirir equipamiento especializado para la instalación de tuberías de agua potable mediante tecnología de punta.

ENACAL moderniza redes de agua con tuneladoras avanzadas

La institución recepcionó dos máquinas tuneladoras con sus accesorios complementarios, las cuales permiten el despliegue de redes en sectores urbanos sin necesidad de abrir zanjas tradicionales.

Esta nueva tecnología se caracteriza por su eficiencia y por reducir drásticamente las molestias a la población durante la ejecución de obras.

Los principales beneficios incluyen la instalación subterránea preservando el estado de las calles y el pavimento.

El equipo trabaja en combinación con tuberías de polietileno flexible y de alta resistencia y se minimizan las interrupciones en el tráfico y el acceso a las viviendas de las familias nicaragüenses.

El uso de estas tuneladoras será fundamental en los proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable que el Gobierno de Nicaragua ejecuta a nivel nacional, optimizando los tiempos de entrega y la calidad de las obras.

