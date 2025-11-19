ENACAL inaugura primera planta de Biogás para generación eléctrica a partir de aguas residuales

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inauguró hoy miércoles, la primera Planta de Generación Eléctrica en Nicaragua que funciona a base de biogás producido a partir de las aguas residuales que se procesan en la capital.

La nueva planta está ubicada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Managua, y cuenta con una potencia instalada de 1 Megavatio.

Esta obra contribuirá significativamente a la sostenibilidad económica de la operación y el tratamiento de las aguas residuales en la planta de Managua.

Las obras fueron financiadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el apoyo del Banco de Desarrollo Alemán KfW.

ENACAL impulsa energía verde con biogás en Managua



