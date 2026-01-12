ENACAL fortalece capacidad de repuesta con adquisición de masivo lote de equipos de bombeo

Como parte de la estrategia de prevención y respuesta rápida ante fallas técnicas, el Gobierno de Nicaragua inició hoy la recepción de un importante lote de bombas y motores en el almacén central de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).

Esta adquisición tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad del servicio de agua potable en todo el territorio nacional.

El inventario recibido constituye una reserva técnica fundamental para atender emergencias en cualquier sistema de bombeo del país.

El lote incluye 230 bombas de diversos tipos y capacidades operativas; 270 motores de distintas potencias para adaptarse a diferentes fuentes de agua; 41 gabinetes eléctricos y 140 cloradores para asegurar la calidad del líquido y accesorios y repuestos generales para equipos de bombeo.

Con la disponibilidad inmediata de estos componentes, ENACAL podrá reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante fallas mecánicas o eléctricas que afecten el suministro.

La existencia de este stock en el almacén central permite que, ante una incidencia, el equipo dañado pueda ser reemplazado o reparado con mayor agilidad, logrando el restablecimiento del servicio de agua a las familias nicaragüenses en el menor tiempo posible.

Esta inversión refuerza el compromiso del Buen Gobierno por mantener la eficiencia en los servicios básicos y asegurar que las familias cuenten con un abastecimiento constante y de calidad desde sus comunidades.