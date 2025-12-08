ENACAL adquiere importante lote de tuberías y accesorios para mejorar servicio

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) adquirió un importante lote de tuberías y accesorios, como parte del plan de fortalecimiento de reservas de materiales.

Los implementos son esenciales para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional.

El lote recibido incluye aproximadamente 1,656 tubos de distintos diámetros y accesorios necesarios para su instalación, tales como bridas, válvulas, pernos y acoples.

La adquisición de estos insumos se realizó con fondos provenientes del Tesoro del Gobierno, reafirmando el compromiso estatal con la continuidad de los proyectos de infraestructura hídrica en beneficio de la población.