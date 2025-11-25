ENACAL adquiere equipos para monitoreo de acuíferos y ríos en Nicaragua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) adquirió un importante lote de equipos especiales para la realización de monitoreo periódico del comportamiento de los acuíferos del país.

ENACAL moderniza monitoreo de acuíferos en Nicaragua

El lote incluye 35 Sondas de distintas longitudes, desde los 200 a los 500 metros, que se utilizan para medir quincenalmente la profundidad del nivel del agua en 350 pozos a nivel nacional, y Molinetes utilizados para medir caudales en unos 36 ríos.

Los equipos fueron adquiridos con fondos de Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

