En Teatro Naciona, Gobierno rinde homenaje a Wilmor López por 50 años de labor cultural

En reconocimiento a sus 50 años de incansable labor en la defensa de las tradiciones nacionales, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes y el Teatro Nacional Rubén Darío, rindió homenaje al maestro Wilmor López, destacado investigador y promotor de la cultura nicaragüense.

Durante el acto, autoridades resaltaron el valioso aporte del maestro López como recopilador del folklore y defensor de la identidad cultural, destacando su papel como puente entre generaciones. Su trabajo ha sido clave en la difusión de las expresiones tradicionales a través de medios de comunicaciones, publicaciones y espacios educativos.

“El trabajo de Wilmor es un recorrido por la historia viva de nuestro pueblo”, expresó Donaldo Aguirre, subdirector del Teatro, quien destacó su compromiso con la cultura popular desde 1975.

Por su parte, Wilmor agradeció el reconocimiento y expresó que su trayectoria es fruto de un profundo amor por Nicaragua y el respaldo familiar. “Este es un trabajo de sacrificio, entrega y amor a la patria”, afirmó, destacando también el apoyo recibido del gobierno en su misión cultural.

El homenaje incluyó presentaciones artísticas y un emotivo reconocimiento al maestro, quien es considerado un referente de la promoción del arte y las raíces nacionales, con un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de nicaragüenses.