En Noviembre se realizará la III Edición del Certamen Agroinvestiga 2025

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), anunció la III Edición del Premio a la Investigación Agropecuaria AgroInvestiga 2025, a realizarse en el mes de noviembre del presente año.

Premio AgroInvestiga 2025: innovación agropecuaria

Zury Zamora, codirectora del INTA, detalló que este concurso tiene el objetivo es abrir las puertas al talento científico y a la creatividad de estudiantes, investigadores y protagonistas del campo.

De este modo, promover el desarrollo de soluciones innovadoras en la agricultura y la ganadería, y otras áreas de la agricultura que fortalezcan la seguridad alimentaria, la productividad sostenible y la adaptación a la variabilidad climática.

En la III Edición del Premio a la Investigación Agropecuaria AgroInvestiga 2025, se prevé que los trabajos de los participantes, se enfoquen en el mejoramiento de semillas, manejo de suelos, sistemas agroecológicos, innovación tecnológica y prácticas sostenibles.

