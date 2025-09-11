type here...
jueves, septiembre 11, 2025
En Noviembre se realizará la III Edición del Certamen Agroinvestiga 2025

Por Arlen Hernandez
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), anunció la III Edición del Premio a la Investigación Agropecuaria AgroInvestiga 2025, a realizarse en el mes de noviembre del presente año.

Premio AgroInvestiga 2025: innovación agropecuaria
Zury Zamora, codirectora del INTA, detalló que este concurso tiene el objetivo es abrir las puertas al talento científico y a la creatividad de estudiantes, investigadores y protagonistas del campo.

De este modo, promover el desarrollo de soluciones innovadoras en la agricultura y la ganadería, y otras áreas de la agricultura que fortalezcan la seguridad alimentaria, la productividad sostenible y la adaptación a la variabilidad climática.

En la III Edición del Premio a la Investigación Agropecuaria AgroInvestiga 2025, se prevé que los trabajos de los participantes, se enfoquen en el mejoramiento de semillas, manejo de suelos, sistemas agroecológicos, innovación tecnológica y prácticas sostenibles.

