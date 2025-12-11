En la UNAN-Managua inauguran clínica para formación de anestesia y enfermería

Este jueves, las autoridades inauguraron una clínica para la formación en anestesia y enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua.

En la clínica se desarrollarán capacidades y habilidades que le permitirán emprender y crear nuevas oportunidades laborales que aporten a la salud y bienestar de la familia y la comunidad.

Los estudiantes de podología, desarrollarán competencias en tratamientos básicos para el cuidado del pie, así como ante enfermedades o emergencias podológicas, fortalecerán sus capacidades en técnicas curativas, atención a lesiones ortopodológicas, dermatológicas, entre otros.

Desde la UNAN-Managua se garantiza la formación profesional integral, inclusiva, con vocación de servicio hacia la familia y la comunidad gracias a la gestión del Gobierno Sandinista.