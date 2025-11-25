En la última semana no se registraron casos de COVID en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó este martes que, en la semana comprendida del 18 al 25 de noviembre 2025, no se presentaron casos de COVID confirmado en Nicaragua.

De la misma forma las 2 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a 16 ml 819 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID 19 y hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses.

