Emprendedores nicaragüenses se capacitan en elaboración de bombones de chocolate

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos llevó a cabo talleres a nivel nacional sobre la elaboración de bombones de chocolate, dirigidos al sector cacao y a quienes buscan nuevas oportunidades de negocio.

Talleres de bombones: impulsa tu emprendimiento navideño

Las sesiones de capacitación se enfocaron en la creación de bombones navideños, fortaleciendo las habilidades de los participantes en mejora de recetas y técnicas de moldeado, combinación de sabores, estándares de calidad y presentación del producto, y empaque creativo para destacar en el mercado.

Estos espacios de aprendizaje impulsan la innovación y la diversificación productiva, brindando a los emprendedores herramientas clave para potenciar sus negocios con una oferta especial de temporada durante la época navideña y de fin de año.