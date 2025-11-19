Emprendedores nicaragüenses fortalecen sus ventas con talleres de fotografía creativa para productos

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos impartió exitosamente talleres de Fotografía Creativa para Productos, una iniciativa diseñada para aumentar las competencias visuales de los emprendedores en el competitivo mercado digital.

Talleres de Fotografía Creativa para Emprendedores

Durante las jornadas, los participantes recibieron formación práctica en técnicas esenciales para crear imágenes atractivas.

Entre lo aprendido se encuentran la composición, iluminación y enfoque aplicadas directamente a la presentación de sus productos.

Entre los principios visuales se abordó la imagen, la armonía visual y la narrativa fotográfica.

En relación sobre la práctica de iluminación se aconsejó sobre el uso de luz natural y artificial para resaltar texturas, colores y los detalles clave de cada marca.

Los emprendedores también aprendieron a maximizar el uso de sus cámaras móviles.

Recibieron formación en la optimización de configuraciones como encuadre, HDR, ISO, modo nocturno y velocidad de obturación, además de conocer los formatos y resoluciones recomendadas para las redes sociales.

Con esta iniciativa, el Ministerio busca que los emprendedores amplíen sus oportunidades de comercialización y adquieran mayor dominio sobre las herramientas tecnológicas esenciales para la promoción efectiva de sus productos.



