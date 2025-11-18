Embajadora nicaragüense destaca el liderazgo de la mujer en Foro Internacional de Moscú

El Gobierno de Nicaragua, a través de su Embajada en la Federación Rusa, participó en el IV Foro Internacional “Mujer del Tercer Milenio”.

Nicaragua impulsa liderazgo femenino en Rusia

El evento, organizado por la “Unión Internacional de Mujeres”, se celebra el 18 y 19 de noviembre de 2025 en el histórico Centro Cultural del Departamento de Servicio del Cuerpo Diplomático (GlavUpDK) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El foro reunió a mujeres líderes de 89 regiones de Rusia y de países de la Comunidad de Estados Independientes, Asia, Europa, América Latina y África.

En la sesión plenaria titulada “La mujer en la era de la transformación: liderazgo, tecnología y desarrollo sostenible”, participó la ministra y Embajadora de Nicaragua en la Federación de Rusia, Alba Azucena Torres.

La Embajadora Torres compartió las políticas y programas que el Gobierno de Nicaragua implementa para el desarrollo social, económico y la promoción de los emprendimientos de las mujeres.

Asimismo destacó que gracias a estas políticas de equidad de género, la mujer nicaragüense se ha convertido en un actor fundamental y motor de la economía del país.

El Foro “Mujer del tercer milenio” es una plataforma clave para impulsar iniciativas femeninas en los ámbitos empresarial, tecnológico y social, además de fortalecer la cooperación internacional económica y cultural.

