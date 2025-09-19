Embajada de Nicaragua en Cuba visita exposición fotográfica sobre Fidel Castro

La Embajada de Nicaragua en Cuba, representada por la embajadora Guisell Morales Echaverry, visitó la exposición fotográfica “Toda la gloria del mundo” del artista visual Alex Castro Soto del Valle.

Exposición fotográfica sobre Fidel Castro en La Habana

La muestra, inaugurada en el Memorial José Martí, rinde un homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el inicio de las actividades conmemorativas de su centenario.

La exposición, que reúne 50 imágenes íntimas y emblemáticas de Fidel, propone un recorrido visual por su vida pública y privada.

Una de las fotografías más destacadas para la embajadora Morales Echaverry fue una instantánea en la que Fidel conversa con líderes de la región, entre ellos el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, Co-presidentes de Nicaragua.

Alex Castro conversó con la embajadora sobre el especial cariño que su padre sentía por los líderes nicaragüenses y le agradeció la invitación para llevar la exposición al Teatro Nacional Rubén Darío en Managua.

Cada imagen de la exhibición revela la historia de un hombre y el alma de una nación, consideraron los visitantes a la hermosa exposición.



