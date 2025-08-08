MARENA ha realizado más de 150 monitoreos de biodiversidad en 2025

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) ha realizado más de 150 monitoreos de biodiversidad a nivel nacional durante el año 2025, con el objetivo de promover la conservación de la riqueza natural de Nicaragua.

Como resultado de estos monitoreos, se han identificado 25 especies de mamíferos y 420 especies de aves, entre las que destacan el Águila Arpía, la Avoceta Americana, el León de Montaña y el Tigrillo.

Además, como parte de sus esfuerzos de conservación, el MARENA ha instalado 60 cámaras trampa entre 2023 y 2025 en 23 áreas de conservación y desarrollo sostenible del país, lo que ha permitido documentar la fauna en su hábitat natural.



