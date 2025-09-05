El 12 de septiembre: 1,200 reos recibirán el Beneficio de Convivencia Familiar

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua anunció que, en saludo a la Fiestas Patrias, el próximo viernes que el 12 de septiembre, un total de mil 200 presos y presas de los distintos sistemas penitenciarios del país recibirán el Beneficio Legal de Convivencia Familiar.

“Mil 200 mujeres y varones que pasan a habitar con su familia, buscando camino propio de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar ellos mismo para sentirse contentos, realizados en los caminos correcto y a su familia y comunidades”, detalló la Compañera Rosario, a través de los Medios del Poder Ciudadano.

“Nos sentimos contentos de este modelo que nos permite devolver a las familias, a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuesto a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por su familia, por nuestra Nicaragua bendita, avanzar en paz y bien”, concluyó.