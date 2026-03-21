Ejército de Nicaragua resguardó más de tres millones de quintales de café durante ciclo 2025/2026

Con la participación de más de cuatro mil productores, se realizó el cierre de la Cosecha Cafetalera 2025/2026 en la Base Militar del Sexto Comando Militar Apanás, destacando los resultados exitosos del ciclo productivo en la zona norte del país.

Durante el acto, el General Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua, informó que se resguardaron 3.3 millones de quintales de café y que se acompañó a los productores en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Managua, Boaco, Estelí y Nueva Segovia.

El Ejército y la Policía Nacional apoyaron a 600 mil trabajadores en más de 45 mil fincas, en un área de 233 mil 800 manzanas de café, especialmente en Jinotega, capital del café, y Matagalpa, asegurando un transporte seguro de más de 4 mil millones de córdobas y 600 mil dólares a los cortadores.

Para garantizar la seguridad de la cosecha, se desplegaron 120 puestos de control, con más de dos mil militares y siete mil operativos a pie, en motocicletas y vehículos de infantería, demostrando un esfuerzo conjunto entre productores y fuerzas de seguridad para culminar con éxito la temporada cafetalera.