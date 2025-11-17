Ejército de Nicaragua realizará ejercicios de tiro en el polígono de Pansak durante tres días consecutivos

El Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua informó que realizará un ejercicio de tiro con armas de infantería durante tres días consecutivos, específicamente del 18 al 20 de noviembre de 2025, en el polígono de tiro de Pansak, ubicado a 35 kilómetros al noroeste del municipio de Puerto Cabezas, en la Costa Caribe Norte.

Las actividades de entrenamiento militar se llevarán a cabo «de las 8 de la mañana a las 4 de tarde» durante tres días, según especifica el comunicado oficial emitido por el Estado Mayor del Destacamento. Este período de tiempo permitirá a las unidades militares completar los ejercicios de tiro planificados como parte de su preparación y entrenamiento regular.

El Ejército de Nicaragua hizo un llamado específico a la población de varias comunidades que se encuentran en las proximidades del área donde se realizarán los ejercicios. «Se le avisa a la población de las comunidades de Sisin, Krukira, Tuapi, Tuara y sectores aledaños, a no alarmarse por el movimiento de personal militar y detonaciones«, señala el documento oficial.

Las autoridades militares solicitan expresamente a los pobladores «atender las señales preventivas de seguridad, con el fin de evitar accidentes» que puedan ocurrir durante la realización de estas prácticas con armas de infantería. Esta recomendación es fundamental dado que se trata de ejercicios con munición real que requieren el respeto de perímetros de seguridad establecidos.

El Destacamento Militar Norte enfatiza que estos ejercicios se realizan «en cumplimiento de las misiones y tareas: ‘Todo por la Patria'», reafirmando el compromiso institucional con el entrenamiento constante de sus efectivos. El documento concluye con el lema institucional: «En defensa de la Patria y la Institución: ¡Firmeza y Cohesión!», palabras que reflejan los valores fundamentales del Ejército de Nicaragua.

El comunicado oficial fue emitido desde el Estado Mayor del Destacamento Militar Norte el 17 de noviembre del año 2025, dando tiempo suficiente a la población para tomar conocimiento de las actividades militares programadas y adoptar las precauciones necesarias durante los días en que se desarrollarán los ejercicios de tiro en el polígono de Pansak.

A continuación la Nota Informativa del Ejército de Nicaragua

EJÉRCITO DE NICARAGUA

DESTACAMENTO MILITAR NORTE

NOTA INFORMATIVA N° 017/2025

EJERCICIO DE TIRO CON ARMAS DE INFANTERÍA

El Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua, informa a la población que, del 18 al 20 de noviembre de 2025, en horario de las 8 de la mañana a las 4 de tarde, realizará ejercicio de tiro con armas de infantería en el polígono de tiro de Pansak, ubicado a 35 kilómetros al noroeste del municipio de Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Por lo antes expuesto, se le avisa a la población de las comunidades de Sisin, Krukira, Tuapi, Tuara y sectores aledaños, a no alarmarse por el movimiento de personal militar y detonaciones. Asimismo, les solicitamos atender las señales preventivas de seguridad, con el fin de evitar accidentes.

En cumplimiento de las misiones y tareas: “Todo por la Patria”.

En defensa de la Patria y la Institución: ¡Firmeza y Cohesión!

Dado en el Estado Mayor del Destacamento Militar Norte, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.

DESTACAMENTO MILITAR NORTE

EJÉRCITO DE NICARAGUA