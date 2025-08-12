Ejército de Nicaragua realizará ejercicios de infantería en Juigalpa, Chontales

Efectivos del Quinto Comando Militar realizarán caminata de adiestramiento y ejercicios de tiro con armas de infantería, los días 14 y 15 de agosto.

La actividad se llevará a cabo a las 7 de la mañana, en el polígono de tiro del Estado Mayor del Quinto Comando Militar Regional, en el complejo militar de La Morenita y áreas aledañas.

Se le avisa a la población de los barrios: La Morenita #2, Las Torres, 30 de mayo, El Santuario, Juigalpán y sectores aledaños, a no alarmarse por el movimiento del personal militar y detonaciones.

Asimismo, se les solicita atender las señales preventivas de seguridad, con el fin de evitar accidentes.



