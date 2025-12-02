Ejército de Nicaragua devela busto del Mariscal Zhúkov, en su 129 aniversario

El Ejército de Nicaragua, realizó ayer lunes 1º. de diciembre de 2025 un acto solemne para develizar el busto del Mariscal Georgy Konstantínovich Zhúkov, en ocasión del 129 aniversario de su natalicio.

Ejército de Nicaragua honra al Mariscal Zhúkov

La ceremonia tuvo lugar en el Complejo de Adiestramiento que lleva su nombre, ubicado en la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”.

El acto fue presidido por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

Estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el Inspector General, Coronel General Marvin Elías Corrales Rodríguez; y el Segundo Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Spiro José Bassi Aguilar, entre otros.

La actividad contó con la participación especial de una delegación de la Federación de Rusia, encabezada por su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, excelentísimo señor Mikhael Ledenev, y el Agregado Militar Naval y Aéreo, Coronel Alexey Ovsyannikov.

Al evento asistieron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, miembros de la Misión Militar Rusa, funcionarios de la Embajada de la Federación de Rusia, miembros del Cuerpo Diplomático y bloques de tropas de diversas unidades élite del Ejército.