Ejército de Nicaragua desplegará más de 3000 efectivos para resguardar producción de café 2026-2027

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, anunció el despliegue de más de 3,000 efectivos militares en las principales zonas productivas del país para ejecutar el Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera correspondientes al ciclo 2026-2027.

Durante el acto central de apertura celebrado este sábado, que contó con la presencia de más de 4,000 productores, trabajadores, cooperados y comerciantes, el General Avilés destacó que este plan interinstitucional fue aprobado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo, garantizando los recursos necesarios para su desarrollo operativo.

Las tropas militares estarán desplegadas en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Managua, Boaco, Carazo, y en los municipios de Nueva Guinea y Ticuantepe.

El esfuerzo coordinado con la Policía Nacional y las instituciones gubernamentales busca brindar estabilidad, tranquilidad y paz a más de 500 mil nicaragüenses vinculados al rubro, resguardando el traslado de valores, el comercio y la meta de producción proyectada en más de 3 millones de quintales de café.