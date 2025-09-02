Ejército de Nicaragua celebra 46 años de fundación con ascenso en grados de 260 oficiales

La noche de este martes, los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, presidieron el acto de celebración del 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, realizado en Plaza La Fe, Managua.

Durante el acto, la Copresidenta Rosario, dio lectura al acuerdo presidencial No. 137-2025 para ascenso en grados militares de Mayor General y General de Brigada.

Seguidamente, el Comandante Daniel junto al jefe del Ejército General Julio Avilés, impusieron los grados militares de Mayor General a: Spiro José Bassi Aguilar; Carlos Duarte Orozco y Leonel Gutiérrez López.

En tanto, en el grado de General de Brigada a: Lester Joaquín Cuadra López; Néstor Rodolfo Martínez y Freddy Domingo Cerrato González.

También varios oficiales fueron ascendidos a los grados de Coronel, Capitán de fragata, Mayor, Capitán, Teniente y Teniente Primero, para un total de 260 oficiales.

En esta ceremonia el Ejército de Nicaragua recibe Placas de Reconocimiento de distintas Instituciones del Estado.

A la actividad asistieron autoridades de la Policía Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, Consejo Supremo Electoral, entre otras.