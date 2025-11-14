Ejército de Nicaragua anuncia ejercicios de tiros en Chinandega del 17 al 20 de noviembre

El Segundo Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua ha informado a la población que realizará ejercicios de tiro con armas de infantería en los municipios de Chinandega y Villanueva.

Los ejercicios se llevarán a cabo entre el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre de 2025, en un horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde.

La actividad se desarrollará en los polígonos de tiro de los campamentos militares: «Cacique Adiact», ubicado en la comunidad de Las Grietas y «Gaspar García Laviana», localizado en la comunidad de Piedra Parada.

El Ejército avisó a los habitantes de las comunidades Villa 15 de julio, Santa Cruz, San Juan de Las Pencas, Las Grietas, Higueral 1 y 2, Ojo de Agua, San Lucas, Los Laureles, Mata de Caña, El Chocolatero, Rincón García y Hato Grande, entre otras— a no alarmarse por el movimiento del personal militar y las detonaciones.

Asimismo, solicitó a la población atender las señales preventivas de seguridad establecidas, con el fin primordial de evitar accidentes durante el desarrollo de los ejercicios.